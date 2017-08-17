Суд оставил под домашним арестом брата экс-мэра Владивостока

«Решение Могорсуда от 19 июня о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андрея Пушкарева оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — определила апелляционная коллегия.

Обвиняемый в заседании не участвовал. Защита аргументировала ходатайство тем, что Игорю Пушкареву было предъявлено новое обвинение, с которым не был ознакомлен Андрей Пушкарев — соответственно, считают адвокаты, права последнего были нарушены.

Пушкарев содержится под домашним арестом по состоянию здоровья — из-за взрыва петарды у него повреждено лицо. В настоящий момент предварительное следствие закончено, обвиняемый знакомится с материалами дела, которые насчитывают 100 томов.

Экс-главу Владивостока Игоря Пушкарева обвиняют в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний «Востокцемент».

При этом «Дороги Владивостока» приобретали стройматериалы только у компаний «Востокцемент» за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора «Востокцемента» взятку на общую сумму более 75 миллионов рублей, считает следствие.