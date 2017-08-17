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14:33 (мск), источник: Интерфакс

Бард Новиков стал третьим обвиняемым по делу о мошенничестве с деньгами пайщиков в Екатеринбурге

Екатеринбург. 17 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Свердловской области предъявили окончательное обвинение третьему фигуранту дела о мошенничестве со средствами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива (ПЖСК) «Бухта Квинс», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в четверг.

Обвинение предъявлено жителю Екатеринбурга 1953 года рождения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил агентству «Интерфакс-Урал», что обвинение предъявлено барду Александру Новикову.

В свою очередь, в сообщении пресс-службы А. Новикова, со ссылкой на самого барда говорится, что предъявленное ему обвинение «никоим образом не основано на законе».

По словам А. Новикова, «это дело заказное», и следствие «препятствует завершению строительства».

«(Следствие — ИФ) отказывается выдавать техническую и проектную документацию, без которой ведение строительства невозможно. Застройщику пришлось это делать заново», — утверждает бард.

А. Новиков заявил, что следствие также «препятствует передаче домов пайщикам». Бард также подчеркнул, что дома достроены, в их возведение он вложил 72 млн рублей.

Ранее сообщалось, что следственные органы СКР ранее предъявили окончательное обвинение двум фигурантам по этому же делу — о мошенничестве со средствами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». По данным местных СМИ, обвинение было предъявлено бывшему заместителю министра экономики региона Михаилу Шилиманову и бывшему директору проекта коттеджного поселка «Бухта Квинс» Ларисе Ассоновой.

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По версии следствия, с декабря 2010 по декабрь 2012 годов обвиняемые по делу, злоупотребив доверием пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива (ПЖСК) «Бухта Квинс», похитили деньги.

Следствие полагает, что сообщники знали о том, что частная строительная компания уже выполнила определенные работы на объекте строительства и уже не требуется дополнительных денежных затрат на эти работы. Несмотря на это, часть денег пайщиков, находящихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс», по подложным основаниям были перечислены на расчетные счета ряда других юридических лиц, которые не оказывали услуги на объекте строительства. После чего деньги обналичивались.

Следствие установило порядка 60 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму более 50 млн рублей.

Также сообщалось, что в мошенничестве в особо крупном размере в отношении пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» обвиняют и барда А. Новикова.

19 января А. Новиков сообщил, что нашел инвестора и застройщика для достройки «Бухты Квинс». 25 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес постановление об аресте принадлежащего А. Новикову земельного участка площадью почти 41 тыс. кв. м на улице Изоплитная, где находится недостроенный жилой комплекс «Бухта Квинс».

Через несколько дней А. Новиков заявил, что строительство ЖК «Бухта Квинс» возобновлено.

14 августа сотрудники Уральского государственного театра эстрады обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в это дело.

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