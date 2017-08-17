В Волгограде задержан находившийся в федеральном розыске горожанин
В Волгограде задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск по подозрению в крупной краже, сообщает ВДТВ.
В Волгограде задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск по подозрению в крупной краже, сообщает ВДТВ.
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Полицейские попросили у него документы, однако их при нем не оказалось. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Здесь полицейские выяснили, что доставленный 30-летний местный житель с июля 2017 года находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.