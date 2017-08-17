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17:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде задержан находившийся в федеральном розыске горожанин

В Волгограде задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск по подозрению в крупной краже, сообщает ВДТВ.

В пресс-службе Росгвардии отмечают, что в Тракторозаводском районе сотрудники вневедомственной охраны были заняты патрулированием на улицах района. Они обратили внимание на мужчину, который был очень похож на находящегося в федеральном розыске подозреваемого в преступлении.

Полицейские попросили у него документы, однако их при нем не оказалось. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Здесь полицейские выяснили, что доставленный 30-летний местный житель с июля 2017 года находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.

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