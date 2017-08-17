В Волгограде задержан находившийся в федеральном розыске горожанин

В пресс-службе Росгвардии отмечают, что в Тракторозаводском районе сотрудники вневедомственной охраны были заняты патрулированием на улицах района. Они обратили внимание на мужчину, который был очень похож на находящегося в федеральном розыске подозреваемого в преступлении.

Полицейские попросили у него документы, однако их при нем не оказалось. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.