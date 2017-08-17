Полицейские выяснили, кто убил и расчленил жительницу Светлого

Как сообщалось ранее, 14 августа 2017 года в вечернее время в калининградском судоходном канале в районе улицы Заводской города Светлого обнаружена женская голова, принудительно отделенная от тела. На следующий день, там же, в акватории канала обнаружены две ноги и две руки, как в настоящее время установлено, принадлежащие этой же женщине.

В ходе проверочных мероприятий, проведенных совместно следователями Светлогорского межрайонного следственного отдела и оперативниками УМВД, вскоре удалось идентифицировать личность погибшей. Ей оказалась 51-летняя жительница города Светлого, сожительствовавшая с 52-летним местным жителем. При осмотре квартиры, в которой проживала потерпевшая, на балконе обнаружены пакеты с частями тела погибшей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по приметам внешности, полученным в результате оперативных мероприятий, сотрудники полиции разыскали и задержали предполагаемого злоумышленника, который сознался в содеянном и рассказал обстоятельства совершенного им преступления.

По версии следствия, в ночь с 9 на 10 августа 2017 года пара в своей квартире распивала спиртное. В ходе затянувшегося застолья между ними возник конфликт на почве ревности, женщина упрекнула сожителя в измене и оскорбила. В ответ, подозреваемый с целью убийства накинул потерпевшей на шею электрический кабель и задушил ее. Увидев, что женщина не подает признаков жизни, подозреваемый положил тело в ванную, где оно находилось до 13 августа текущего года. Далее, с целью сокрытия следов совершенного преступления, мужчина при помощи ножа и ножовки расчленил тело, голову и конечности в ночное время выбросил в судоходный канал, часть пакетов с фрагментами тела потерпевшей выбросил в мусорные контейнеры неподалеку от места проживания, а часть оставил на балконе.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого. Сегодня судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием назначен ряд криминалистических судебных экспертиз.