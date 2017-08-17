Следователи озвучили подробности смертельного ДТП в Минске

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Водитель и пассажиры такси, которое попало утром в четверг в смертельное ДТП в Минске, по предварительным данным не были пристегнуты, сообщил телеканал «Беларусь-1» со ссылкой на представителя Следственного комитета Беларуси.

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Авария произошла в районе семи утра. На пересечении МКАД с улицей Мирошниченко столкнулись такси «Рено Логан» и рейсовый автобус. По информации ГАИ, легковое авто въезжало в город, а общественный транспорт поворачивал налево на диспетчерскую станцию «Зеленый Луг — 6».

В такси находились четыре человека. В итоге двое пассажиров погибли, еще один в больнице. В реанимации находится и водитель такси. Водитель автобуса, 51-летний шофер, и единственный, кто был в момент аварии в общественном транспорте, не пострадали.

«Предварительные данные говорят о том, что водитель такси и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности», — заявил в эфире ТВ начальник следственного управления УСК по Минску Александр Агафонов.

Он также рассказал, что следователи проводят осмотр место происшествия, фиксируют результаты, совершают все необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшествия.