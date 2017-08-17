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14:37 (мск), источник: Sputnik.by

Пьяная 36-летняя женщина выпала с 7-го этажа в Витебске

Сейчас Витебский городской отдел Следственного комитета проводит по факту проверку, назначены необходимые экспертизы, опрошены свидетели.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Жительница Витебска погибла в результате падения с 7-го этажа многоэтажного дома, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

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Инцидент произошел накануне в 19:00 в 10-этажном многоквартирном доме, расположенном на улице Мира областного центра.

«Женщина выпала с седьмого этажа, от полученных при падении травм скончалась на месте происшествия», — сообщила Сахарова.

Она также уточнила, что до этого погибшая была в гостях у знакомого 30-летнего мужчины, вместе они употребляли спиртные напитки. Позже хозяин квартиры ушел, а женщина в ней осталась одна.

По словам представителя УСК, ранее витебчанка не высказывала намерений совершить суицид, поэтому следователи рассматривают несколько версий произошедшего.

Сейчас Витебский городской отдел Следственного комитета проводит по факту проверку, назначены необходимые экспертизы, опрошены свидетели.

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