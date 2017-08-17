Пьяная 36-летняя женщина выпала с 7-го этажа в Витебске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Жительница Витебска погибла в результате падения с 7-го этажа многоэтажного дома, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

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Инцидент произошел накануне в 19:00 в 10-этажном многоквартирном доме, расположенном на улице Мира областного центра.

«Женщина выпала с седьмого этажа, от полученных при падении травм скончалась на месте происшествия», — сообщила Сахарова.

Она также уточнила, что до этого погибшая была в гостях у знакомого 30-летнего мужчины, вместе они употребляли спиртные напитки. Позже хозяин квартиры ушел, а женщина в ней осталась одна.

По словам представителя УСК, ранее витебчанка не высказывала намерений совершить суицид, поэтому следователи рассматривают несколько версий произошедшего.