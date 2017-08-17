Экс-налоговый инспектор осужден за мошенничество

Как сообщает УФСБ России по Пермскому краю, Яковлев был наделен полномочиями представлять ФНС России в делах о банкротстве и в процедурах банкротства на собраниях кредиторов и в заседаниях комитетов кредиторов должников на территории Пермского края.



В январе 2016 года ИФНС по Дзержинскому району Перми обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ОАО «Пермский завод строительных материалов и конструкций».



В марте 2017 года Антон Яковлев сообщил временному управляющему заводом, что может скрыть якобы преднамеренное банкротство за шесть миллионов рублей. Также он предлагал оказать содействие при реализации имущества должника.



30 марта 2017 года налогового инспектора с поличным при получении 400 тысяч рублей задержали сотрудники ФСБ. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия Яковлев полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.