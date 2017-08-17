В историческом центре Самары 12 человек тушили пожар
В четверг, 17 августа, в 11:05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Садовой в Самарском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
В четверг, 17 августа, в 11:05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Садовой в Самарском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи на площади 10 кв. метров. В их тушении участвовали 12 человек, применялось две единицы техники.
Пожар был полностью ликвидирован в 11:15.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара никто не пострадал.
Причины возгорания и ущерб устанавливаются.