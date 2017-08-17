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15:17 (мск), источник: РИА Новости

Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Предъявлено окончательное обвинение третьему фигуранту дела о многомиллионном мошенничестве с деньгами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс», сообщает во вторник СУСК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

По данным следствия, при участии мужчины 1968 года рождения часть денег примерно 60 пайщиков были перечислены на счета фирм, не участвовавших в строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс», а затем обналичены. Сумма причиненного ущерба превысила 50 миллионов рублей.

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«Сегодня вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области местному жителю, 1953 года рождения, предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору», — уточняет ведомство.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено женщине 1972 года рождения и бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову. Ссообщалось также, что фигурантом дела является и 63-летний бард Александр Новиков.

В полученном РИА Новости релизе, распространенном пресс-службой Новикова, говорится, что певец считает обвинение не основанным на законе и сформированным «из противоречащих друг другу домыслов следствия и манипуляций результатами экспертиз». В своем комментарии Новиков называет данное дело заказным и имеющим «единственную цель — любым способом сделать меня виновным».

«Невзирая на то, что дома достроены, оно (следствие — ред.) отказывается принимать это во внимание. Как и то, что я являюсь собственником земли, отданной под строительство, стоимостью более 100 миллионов рублей и вложил в строительство для его завершения еще 72 миллиона рублей — то есть больше, чем все пайщики вместе взятые в два раза! Если так, то мне легче эти дома снести», — заявляет Новиков.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Что-то не видно комментариев правозащитников - как в новости про Улюкаева...
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