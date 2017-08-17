Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве на Урале

Источник: РИА Новости

По данным следствия, при участии мужчины 1968 года рождения часть денег примерно 60 пайщиков были перечислены на счета фирм, не участвовавших в строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс», а затем обналичены. Сумма причиненного ущерба превысила 50 миллионов рублей.

Читайте также В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке

«Сегодня вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области местному жителю, 1953 года рождения, предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору», — уточняет ведомство.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено женщине 1972 года рождения и бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову. Ссообщалось также, что фигурантом дела является и 63-летний бард Александр Новиков.

В полученном РИА Новости релизе, распространенном пресс-службой Новикова, говорится, что певец считает обвинение не основанным на законе и сформированным «из противоречащих друг другу домыслов следствия и манипуляций результатами экспертиз». В своем комментарии Новиков называет данное дело заказным и имеющим «единственную цель — любым способом сделать меня виновным».