Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве на Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Предъявлено окончательное обвинение третьему фигуранту дела о многомиллионном мошенничестве с деньгами пайщиков потребительского
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Предъявлено окончательное обвинение третьему фигуранту дела о многомиллионном мошенничестве с деньгами пайщиков потребительского
По данным следствия, при участии мужчины 1968 года рождения часть денег примерно 60 пайщиков были перечислены на счета фирм, не участвовавших в строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс», а затем обналичены. Сумма причиненного ущерба превысила 50 миллионов рублей.
«Сегодня вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области местному жителю, 1953 года рождения, предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору», — уточняет ведомство.
Ранее аналогичное обвинение было предъявлено женщине 1972 года рождения и бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову. Ссообщалось также, что фигурантом дела является и 63-летний бард Александр Новиков.
В полученном РИА Новости релизе, распространенном
«Невзирая на то, что дома достроены, оно (следствие — ред.) отказывается принимать это во внимание. Как и то, что я являюсь собственником земли, отданной под строительство, стоимостью более 100 миллионов рублей и вложил в строительство для его завершения еще 72 миллиона рублей — то есть больше, чем все пайщики вместе взятые в два раза! Если так, то мне легче эти дома снести», — заявляет Новиков.