Во время пожара в Республиканском противотуберкулезном диспансере не сработала пожарная сигнализация
Избежать жертв удалось благодаря медсестре, которая сообщила о возгорании. Огонь вспыхнул рано утром.
Избежать жертв удалось благодаря медсестре, которая сообщила о возгорании. Огонь вспыхнул рано утром.
По предварительным данным, на девятом этаже терапевтического корпуса один из пациентов закурил в постели. Впоследствии загорелся матрас. Дым распространился на нижние этажи.
Из здания пришлось эвакуировать 300 человек. Однако система оповещения не сработала.
Почему не сработало оборудование автоматической пожарной сигнализации, предстоит выяснить специалистам.
По словам представителей лечебного учреждения, отвечать должна обслуживающая организация. В любом случае, виновным в неисправности оборудования придется заплатить штраф.