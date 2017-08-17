В Волжском задержан серийный грабитель в маске, 8 раз грабивший одного мужчину

Неизвестный, угрожая то куском арматуры, то ломом, требует деньги. Изредка он наносит пенсионеру побои.

По словам пенсионера, с конца июня серийный грабитель 8 раз пробирался в квартиру пожилого человека. Всего он похитил около 7 тысяч рублей. Мужчина отметил, что не обращался в полицию раньше из-за угроз со стороны злодея.

ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщают, что полицейские у дома потерпевшего выставили пункт наблюдения, в итоге подозреваемый был задержан во время очередной попытки проникнуть в квартиру.

Грабителем в маске оказался 28-летний ранее судимый бомж. Он признал свою вину и рассказал, что выбрал пенсионера как жертву неслучайно. Грабитель узнал, что пенсионер — одинокий человек и в силу возраста не сможет за себя постоять.

Сотрудники полиции возбудили ряд уголовных дел по статьям 161 УК РФ — «Грабеж, совершенный с проникновением в жилище с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья», а также № 162 УК РФ — «Разбой, совершенный с проникновением в жилище».