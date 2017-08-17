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15:59 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии сварщики, работавшие на крыше 9-этажки, сожгли чужой балкон

Пожар в Мелеузе попал в объектив камеры прохожего.

Как объяснили в МЧС по РБ, пожар произошел около 15:00 на балконе квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома на улице Смоленской. К месту происшествия было направлено восемь человек личного состава и три единицы техники. Огонь был полностью потушен в половине четвертого.

Во время загрузки произошла ошибка.

Погибших и пострадавших нет, от огня пострадал балкон и была закопчена квартира. Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огнеопасных работ на крыше. Как стало известно ProUfu.ru, это были сварочные работы.

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