В Башкирии сварщики, работавшие на крыше 9-этажки, сожгли чужой балкон
Пожар в Мелеузе попал в объектив камеры прохожего.
Пожар в Мелеузе попал в объектив камеры прохожего.
Как объяснили в МЧС по РБ, пожар произошел около 15:00 на балконе квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома на улице Смоленской. К месту происшествия было направлено восемь человек личного состава и три единицы техники. Огонь был полностью потушен в половине четвертого.
Погибших и пострадавших нет, от огня пострадал балкон и была закопчена квартира. Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огнеопасных работ на крыше. Как стало известно ProUfu.ru, это были сварочные работы.