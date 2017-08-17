В Башкирии сварщики, работавшие на крыше 9-этажки, сожгли чужой балкон

Как объяснили в МЧС по РБ, пожар произошел около 15:00 на балконе квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома на улице Смоленской. К месту происшествия было направлено восемь человек личного состава и три единицы техники. Огонь был полностью потушен в половине четвертого.