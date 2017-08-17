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16:10 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области осудили экс-начальницу отдела УФМС за получение взяток на сумму 175 тыс. евро

За получение взяток и служебный подлог осуждена бывшая начальница отдела регионального управления федеральной миграционной службы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: Клопс.ru

С 2011 по 2014 год женщина неоднократно (50 эпизодов) брала взятки в иностранной валюте в размере от 2500 до 5000 евро. За это она оформляла паспорта как граждан РФ, так и заграничных. Всего суд признал доказанными около 120 фактов незаконной выдачи документов. При этом они были оформлены как на иностранных граждан и лиц без гражданства, так и на вымышленных людей. Осуждённая получила взяток на общую сумму не менее 175 000 евро.

Неманский городской суд признал бывшую начальницу отдела виновной в совершении указанных преступлений и приговорил её к пяти с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Также она заплатит штраф 4 млнрублей.

Кроме того, суд лишил осуждённую права занимать определённыедолжности или заниматься определённой деятельностью на шесть лет, а также специального звания «майор внутренней службы». После оглашения приговора бывшую начальницу взяли под стражу в зале суда.

В апреле 2017 года в Калининграде сотрудники правоохранительных органов задержали членов организованной группы, участники которой незаконно выдавали паспорта иностранцам. Организатором «бизнеса» была 47-летняя женщина — бывший начальник отдела Федеральной миграционной службы Неманского района Калининградской области, уволенная в 2015 году.

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