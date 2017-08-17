В Калининградской области осудили экс-начальницу отдела УФМС за получение взяток на сумму 175 тыс. евро

С 2011 по 2014 год женщина неоднократно (50 эпизодов) брала взятки в иностранной валюте в размере от 2500 до 5000 евро. За это она оформляла паспорта как граждан РФ, так и заграничных. Всего суд признал доказанными около 120 фактов незаконной выдачи документов. При этом они были оформлены как на иностранных граждан и лиц без гражданства, так и на вымышленных людей. Осуждённая получила взяток на общую сумму не менее 175 000 евро.