В Бобровском районе 28-летний сельчанин вырастил 215 кустов конопли

Бобровские полицейские завели уголовное дело в отношении 28-летнего жителя села Хреновое Бобровского района за незаконное выращивание наркосодержащих растений. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в ОМВД России по Бобровскому району в четверг, 17 августа.

Полицейские изъяли у сельчанина 215 кустов конопли во время проверки приусадебного участка. Мужчина рассказал, что посадил растения для личного употребления в апреле 2017 года. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.