В Бобровском районе 28-летний сельчанин вырастил 215 кустов конопли
Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Бобровские полицейские завели уголовное дело в отношении 28-летнего жителя села Хреновое Бобровского района за незаконное выращивание наркосодержащих растений. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в ОМВД России по Бобровскому району в четверг, 17 августа.
Полицейские изъяли у сельчанина 215 кустов конопли во время проверки приусадебного участка. Мужчина рассказал, что посадил растения для личного употребления в апреле 2017 года. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.