Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Здоровую полноту поставили под сомнение
Путин отреагировал на смерть актрисы Глаголевой
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
1070 годовщина независимости Индии
15:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежском Центре социальных инициатив прошли обыски

На улицу Цюрупы нагрянули спецназовцы.

Источник: РИА "Воронеж"

В офисе Центра социальных инициатив прошли обыски. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил один из организаторов Центра Дмитрий Константинов в четверг, 17 августа.

По словам Дмитрия, инцидент произошел около 14:00. В офис организации на третьем этаже дома № 34 по улице Цурюпы пришли около 20 сотрудников спецназа в масках. По информации правозащитника Натальи Звягиной, это связано не с работой благотворительной организации, а с уголовным делом против двух волонтеров. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков.

— К сожалению, среди волонтеров есть разные люди. Там трудились и два бывших наркозависимых. Видимо, из-за уголовного дела в отношении них и провели обыски, — рассказала Наталья Звягина.

Центр социальных инициатив — подразделение воронежской благотворительной организации «Рассвет». В конце июля 2017 года волонтеры выиграли президентский грант на 313 тыс. рублей. Деньги выделили на развитие склада бесплатных вещей, который работает в офисе на улицу Цурюпу, где и прошли обыски. На президентские деньги волонтеры должны наладить работу склада, с сентября 2017 года он будет открыт четыре раза в неделю. Кроме того, добровольцы примут на работу человека, который будет следить за помещением.

Склад бесплатных вещей начал работу в июле 2016 года. Там действует принцип «выбирай и забирай». На склад может прийти любой человек и взять сколько хочет понравившихся вещей. Большая часть одежды — из благотворительного магазина «Бутик добра», вещи приносят и простые горожане.

Волонтеры из «Расвета» регулярно раздают еду бездомным. Добровольцы открыли три приюта — в селе Верхняя Тишанка, в Коминтерновском и Советском районах Воронежа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мать погибшего в ДТП воронежца: «Дело затягивают в пользу начальника районной ГИБДД»
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище
Украина начала трансляцию своих телеканалов на территорию Крыма
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Как продать жилье, купленное в браке?
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь