В воронежском Центре социальных инициатив прошли обыски

Источник: РИА "Воронеж"

В офисе Центра социальных инициатив прошли обыски. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил один из организаторов Центра Дмитрий Константинов в четверг, 17 августа.

По словам Дмитрия, инцидент произошел около 14:00. В офис организации на третьем этаже дома № 34 по улице Цурюпы пришли около 20 сотрудников спецназа в масках. По информации правозащитника Натальи Звягиной, это связано не с работой благотворительной организации, а с уголовным делом против двух волонтеров. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков.

— К сожалению, среди волонтеров есть разные люди. Там трудились и два бывших наркозависимых. Видимо, из-за уголовного дела в отношении них и провели обыски, — рассказала Наталья Звягина.

Центр социальных инициатив — подразделение воронежской благотворительной организации «Рассвет». В конце июля 2017 года волонтеры выиграли президентский грант на 313 тыс. рублей. Деньги выделили на развитие склада бесплатных вещей, который работает в офисе на улицу Цурюпу, где и прошли обыски. На президентские деньги волонтеры должны наладить работу склада, с сентября 2017 года он будет открыт четыре раза в неделю. Кроме того, добровольцы примут на работу человека, который будет следить за помещением.

Склад бесплатных вещей начал работу в июле 2016 года. Там действует принцип «выбирай и забирай». На склад может прийти любой человек и взять сколько хочет понравившихся вещей. Большая часть одежды — из благотворительного магазина «Бутик добра», вещи приносят и простые горожане.