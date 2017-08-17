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15:35 (мск), источник: Volga News

В Новокуйбышевске при установке барельефа на Триумфальную арку пострадал рабочий

В среду, 16 августа, при установке барельефа «Знамя Победы» на Триумфальную арку в Новокуйбышевске на пр. Победы пострадал рабочий, об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал заместитель прокурора г. Новокуйбышевска по контролю за соблюдением федерального законодательства Сергей Аксенов.

Как пояснил Сергей Аксенов, по предварительным данным, рабочие устанавливали барельеф на Триумфальную арку на высоте около четырех метров при помощи крана. И при подъеме фрагмента барельефа весом около 700 кг сорвалась монтажная петля. Находившийся внизу рабочий увидел происходящее, попятился назад, оступился, упал и ударился головой. Для него была вызвана скорая. После оказания помощи медики увезли пострадавшего в городскую больницу, где ему назначили стационарный режим лечения.

«Сейчас пострадавший продолжает лечение, — пояснил Сергей Аксенов. — А прокуратура города Новокуйбышевска в связи со случившимся проведет проверку соблюдения федерального законодательства в сфере охраны труда. И по окончании проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования».

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