В Новокуйбышевске при установке барельефа на Триумфальную арку пострадал рабочий

Как пояснил Сергей Аксенов, по предварительным данным, рабочие устанавливали барельеф на Триумфальную арку на высоте около четырех метров при помощи крана. И при подъеме фрагмента барельефа весом около 700 кг сорвалась монтажная петля. Находившийся внизу рабочий увидел происходящее, попятился назад, оступился, упал и ударился головой. Для него была вызвана скорая. После оказания помощи медики увезли пострадавшего в городскую больницу, где ему назначили стационарный режим лечения.