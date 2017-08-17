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16:06 (мск), источник: Noi.md

Неожиданная находка на обочине дороги

Мужчина нашел на обочине дороги рюкзак с боеприпасами. Мужчина 68 лет, родом из Криулянского района, утверждает, что заметил рюкзак на обочине, когда ехал в Вадул луй Водэ.

Источник: Noi.md

Прибывшие на место сотрудники Центра техническо-криминалистической и судебной экспертизы ГИП запечатали и изъяли гранату модели F1 без запала, дымовую гранату, семь устройств, аналогичных боеприпасам с тротилом, и противогаз.

Боеприпасы будут исследованы в специальных условиях, если представляли опасность для граждан. Дело находится в стадии расследования, продолжается установление всех обстоятельств и причастных лиц.

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