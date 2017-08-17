Неожиданная находка на обочине дороги
Мужчина нашел на обочине дороги рюкзак с боеприпасами. Мужчина 68 лет, родом из Криулянского района, утверждает, что заметил рюкзак на обочине, когда ехал в Вадул луй Водэ.
Мужчина нашел на обочине дороги рюкзак с боеприпасами. Мужчина 68 лет, родом из Криулянского района, утверждает, что заметил рюкзак на обочине, когда ехал в Вадул луй Водэ.
Прибывшие на место сотрудники Центра
Боеприпасы будут исследованы в специальных условиях, если представляли опасность для граждан. Дело находится в стадии расследования, продолжается установление всех обстоятельств и причастных лиц.