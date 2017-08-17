Балкон жилого дома обрушился в Лиде
17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде обрушился балкон жилого дома, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде обрушился балкон жилого дома, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел сегодня около полудня в пятиэтажном жилом доме по улице Варшавской. Неожиданно обрушилось ограждение балкона одной из квартир на пятом этаже. Пострадавших в результате происшествия нет.
На месте работают специалисты. Сотрудники МЧС обеспечили безопасность, выставили ограждение. Коммунальными службами создана ведомственная комиссия для обследования лоджии и выяснения причин обрушения. По предварительной версии, ЧП произошло в результате коррозийного повреждения сварных элементов ограждения.