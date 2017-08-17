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16:36 (мск), источник: Калининград.Ru

Вандалы расстреляли указатель к мемориалу воинам-мотоциклистам в Калининградской области

У посёлка Шатрово неизвестные расстреляли ещё один указатель к мемориалу воинам-мотоциклистам. На металлической табличке видны следы от нескольких пуль. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в администрации Зеленоградского городского округа.

В конце июня мемориал также пострадал от действий вандалов. «Используя огнестрельное оружие, неизвестные буквально изрешетили новый указатель, который был установлен накануне Дня памяти и скорби. Попал под прицел вандалов и близлежащий дорожный знак, а с клумб мемориала исчезли зелёные насаждения», — отметили в администрации муниципалитета.

Власти Зеленоградска просят всех, кто стал свидетелем нарушения, позвонить по телефону 8 (40150) 32595. За информацию, которая поможет найти вандалов, обещают вознаграждение до 50 000 рублей.

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