Вандалы расстреляли указатель к мемориалу воинам-мотоциклистам в Калининградской области
У посёлка Шатрово неизвестные расстреляли ещё один указатель к мемориалу
У посёлка Шатрово неизвестные расстреляли ещё один указатель к мемориалу
В конце июня мемориал также пострадал от действий вандалов. «Используя огнестрельное оружие, неизвестные буквально изрешетили новый указатель, который был установлен накануне Дня памяти и скорби. Попал под прицел вандалов и близлежащий дорожный знак, а с клумб мемориала исчезли зелёные насаждения», — отметили в администрации муниципалитета.
Власти Зеленоградска просят всех, кто стал свидетелем нарушения, позвонить по телефону 8 (40150) 32595. За информацию, которая поможет найти вандалов, обещают вознаграждение до 50 000 рублей.