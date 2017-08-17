Вандалы расстреляли указатель к мемориалу воинам-мотоциклистам в Калининградской области

В конце июня мемориал также пострадал от действий вандалов. «Используя огнестрельное оружие, неизвестные буквально изрешетили новый указатель, который был установлен накануне Дня памяти и скорби. Попал под прицел вандалов и близлежащий дорожный знак, а с клумб мемориала исчезли зелёные насаждения», — отметили в администрации муниципалитета.