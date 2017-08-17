Житель Воронежской области устроил массовое ДТП с погибшим во Владимирской области

Водитель грузового автомобиля MAN, 45-летний житель Воронежской области, спровоцировал ДТП с четырьмя машинами на автодороге М7 «Волга» во Владимирской области в четверг, 17 августа. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Вязниковскому району, мужчина нарушил скоростной режим. В аварии погиб 48-летний водитель «Газели».

ДТП случилось около 01.30. Грузовик с полуприцепом двигался в направлении Нижнего Новгорода по правой полосе дороги, не справился с управлением и врезался в стоявшие перед перекрестком «Газель», Hyundai Solaris и большегруз Scania. Легковушкой управлял 30-летний житель Московской области, за рулем Scania был 42-летний житель Белоруссии. Они не пострадали. Водитель «Газели» умер в больнице.