СК сообщил об угрозах замучившим котенка школьницам

«Некоторые граждане откровенно травят детей, подменяя процессуальные органы, пытаются совершить самосуд над ними», — выяснили следователи.

Сейчас расследование инцидента по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина продолжается. Установлено, что семьи, где воспитываются девочки, на учете в полиции не состоят. Они вполне благополучные. Собираются данные об условиях жизни, воспитания, свободного времяпрепровождения детей и психологического климата в семьях.

По итогам проверки следователи дадут правовую оценку как действиям подростков, так и родителей по надлежащему воспитанию детей, а также специалистов службы семьи, образовательных учреждений и полиции, в обязанности которых входит контроль за несовершеннолетними.

Напомним, накануне стало известно, что девочки-подростки из города Кинель Самарской области убили котенка, швыряя его об стену, и транслировали видео в прямом эфире одной из соцсетей. При этом старшая из девочек «учила» глумиться над животным свою младшую сестру.