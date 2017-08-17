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17:22 (мск), источник: "Российская газета"

СК сообщил об угрозах замучившим котенка школьницам

В городе Кинель Самарской области пытаются учинить самосуд над девочками, которые накануне убили котенка, разместив видео о происходящем в интернете. Об этом сообщило сегодня СУ СК России по региону, которое проверяло факт жестокого обращения с животными.

«Некоторые граждане откровенно травят детей, подменяя процессуальные органы, пытаются совершить самосуд над ними», — выяснили следователи.

Сейчас расследование инцидента по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина продолжается. Установлено, что семьи, где воспитываются девочки, на учете в полиции не состоят. Они вполне благополучные. Собираются данные об условиях жизни, воспитания, свободного времяпрепровождения детей и психологического климата в семьях.

По итогам проверки следователи дадут правовую оценку как действиям подростков, так и родителей по надлежащему воспитанию детей, а также специалистов службы семьи, образовательных учреждений и полиции, в обязанности которых входит контроль за несовершеннолетними.

Напомним, накануне стало известно, что девочки-подростки из города Кинель Самарской области убили котенка, швыряя его об стену, и транслировали видео в прямом эфире одной из соцсетей. При этом старшая из девочек «учила» глумиться над животным свою младшую сестру.

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