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16:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшего по дороге с работы пермяка нашли погибшим

Мужчину искали больше двух недель.

43-летнего пермяка, который пропал 31 июля, нашли погибшим.

«Найден, погиб… Наши искренние соболезнования родным и близким», — сообщили в своей группе волонтёры, которые участвовали в поисках.

Как оказалось, мужчина умер ещё 5 августа.

«Мы три дня искали его вдоль маршрута, по которому он должен был идти с работы. Следователь направил запросы в морг и больницы. По ним пришли отрицательные ответы. Тогда мы решили обойти больницы сами и показать сотрудникам фотографию пропавшего мужчины. В одной из больниц нам и сообщили, что он умер ещё 5 августа и сейчас находится в краевом морге», — рассказала координатор поисков.

По предварительным данным смерть мужчины была не криминальной. Напомним, с работы он ушёл, так как почувствовал себя плохо.

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