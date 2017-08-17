Пропавшего по дороге с работы пермяка нашли погибшим

«Мы три дня искали его вдоль маршрута, по которому он должен был идти с работы. Следователь направил запросы в морг и больницы. По ним пришли отрицательные ответы. Тогда мы решили обойти больницы сами и показать сотрудникам фотографию пропавшего мужчины. В одной из больниц нам и сообщили, что он умер ещё 5 августа и сейчас находится в краевом морге», — рассказала координатор поисков.