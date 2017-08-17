В Ростовской области несколько месяцев разыскивают без вести пропавшего мужчину
Полицией Егорлыкского района разыскивается Сергей Павлович Копенкин 1954 года рождения. Мужчина пропал 5 мая 2017 года.
Полицией Егорлыкского района разыскивается Сергей Павлович Копенкин 1954 года рождения. Мужчина пропал 5 мая 2017 года.
Приметы: рост 174 сантиметров, волосы седые короткие, глаза серые.
Был одет в светлую футболку, темные штаны,
Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение Сергея Копенкина, сообщить об этом по телефонам: 8 (863−70) 21−2−02, 8 (863−70) 74−2−20.