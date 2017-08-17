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16:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Выстрел видеоблогера в девочку: врачи вытащили пулю из головы пострадавшей

АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Московские врачи извлекли пулю из головы 14-летней Валентины, в глаз которой выстрелил видеоблогер из Костаная, сообщает alau.kz.

Источник: Sputniknews.kz

«Операция прошла 26 июля. Ребёнок провел почти шесть часов на операционном столе под контролем рентгена. Пуля прошла глаз насквозь и застряла», — сказала мама девочки Елена Сердечная.

По ее словам, устранить сильные боли, вызванные нахождением инородного предмета в теле, не удавалось никаким обезболивающим средствам.

В июле прошлого года восемнадцатилетний блогер из Костаная выстрелил девочке в лицо, после чего скрылся. Пуля диаметром 5 миллиметров попала ребенку в глаз. Костанайские врачи ранее не смогли провести сложнейшую операцию, в связи с чем ребенка направили в Россию.

Пострадавшей девочке предстоит долгая реабилитация. Вместе с мамой девочка вернется в Костанай через несколько дней.

Обвиняемый по статье 106 части 2 УК РК «Причинение тяжкого вреда здоровью» Арзул Гаджиев в феврале этого года был задержан в Челябинске, а позже экстрадирован в Казахстан.

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