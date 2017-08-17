Пассажирка впала в кому и умерла на борту самолета Turkish Airlines

По данным издания, инцидент произошел в четверг, 17 августа. Самолет следовал из столицы Маврикия Порт-Луи в Амстердам с пересадкой в Стамбуле.

В воздушном пространстве Турции 68-летней жительнице Нидерландов стало плохо. Она впала в диабетическую кому. Бортпроводники попытались оказать женщине первую помощь, но не смогли спасти ее.

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После приземления самолета в Стамбуле тело покойной доставили в морг. Лайнер продолжил путь в голландскую столицу.