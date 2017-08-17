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18:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Пассажирка впала в кому и умерла на борту самолета Turkish Airlines

Пассажирка турецкой авиакомпании Turkish Airlines, страдавшая от диабета, скончалась на борту лайнера во время рейса. Об этом пишет газета Hurriyet Daily News.

По данным издания, инцидент произошел в четверг, 17 августа. Самолет следовал из столицы Маврикия Порт-Луи в Амстердам с пересадкой в Стамбуле.

В воздушном пространстве Турции 68-летней жительнице Нидерландов стало плохо. Она впала в диабетическую кому. Бортпроводники попытались оказать женщине первую помощь, но не смогли спасти ее.
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После приземления самолета в Стамбуле тело покойной доставили в морг. Лайнер продолжил путь в голландскую столицу.

В марте текущего года прибывший из Праги путешественник скончался в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В феврале Boeing 757 авиакомпании «Туркменские авиалинии», который летел из Ашхабада в Бирмингем, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за смерти пассажира.

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