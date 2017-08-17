Пассажирка впала в кому и умерла на борту самолета Turkish Airlines
Пассажирка турецкой авиакомпании Turkish Airlines, страдавшая от диабета, скончалась на борту лайнера во время рейса. Об этом пишет газета Hurriyet Daily News.
Пассажирка турецкой авиакомпании Turkish Airlines, страдавшая от диабета, скончалась на борту лайнера во время рейса. Об этом пишет газета Hurriyet Daily News.
По данным издания, инцидент произошел в четверг, 17 августа. Самолет следовал из столицы Маврикия
После приземления самолета в Стамбуле тело покойной доставили в морг. Лайнер продолжил путь в голландскую столицу.
В марте текущего года прибывший из Праги путешественник скончался в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В феврале Boeing 757 авиакомпании «Туркменские авиалинии», который летел из Ашхабада в Бирмингем, совершил экстренную посадку в Волгограде