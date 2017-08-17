В Воронеже командир батальона ДПС получил 350 тыс рублей штрафа за взятки

Левобережный райсуд вынес приговор 40-летнему командиру батальона ДПС, который брал взятки у подчиненных за свободный график работы. С его делом были связаны обыски в управлении ГИБДД на улице Холмистая в мае 2017 года. Суд назначил бывшему полицейскому 350 тыс. рублей штрафа. Ему запретили работать в правоохранительных органах 3 года, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

В начале 2017 года 30-летний старший инспектор договорился со своим начальником о новой схеме работы. Он рассказал, что собирается брать взятки у водителей, но готов делать отчисления командиру батальона. Сотрудник ГИБДД согласился.

Инспектор приезжал на работу, когда хотел, брал служебное оружие и заправленную машину. Чаще всего, ловил пьяных водителей три часа в день — с 05:00 до 08:00. Других заданий ему не давали, не включали его в графики работ и постовые ведомости. По официальным бумагам он нигде не проходил. Обычно сотрудников ГИБДД закрепляют за определенным постом ДПС или маршрутом патрулирования. Оговоривший себе особые условия полицейский свободно перемещался по всему городу и даже выезжал в область (например, в Новую Усмань).

Полицейский ловил пьяных водителей и брал у них взятки, не составляя протокола об административном правонарушении. Раз в неделю полицейский отдавал 10 тыс. рублей начальнику (либо 20 тыс. рублей раз в две недели).

Сотрудники регионального УФСБ поймали гаишника на взятке 17 мая 2017 года. У дома № 144 по Московскому проспекту 30-летний старший инспектор ДПС остановил пьяного водителя автомобиля Infiniti. Чтобы не составлять протокол об административном правонарушении, полицейские попросили 30 тыс. рублей.