В Воронеже командир батальона ДПС получил 350 тыс рублей штрафа за взятки
Полицейский разрешал подчиненным ловить пьяных водителей за «откаты».
Полицейский разрешал подчиненным ловить пьяных водителей за «откаты».
Левобережный райсуд вынес приговор 40-летнему командиру батальона ДПС, который брал взятки у подчиненных за свободный график работы. С его делом были связаны обыски в управлении ГИБДД на улице Холмистая в мае 2017 года. Суд назначил бывшему полицейскому 350 тыс. рублей штрафа. Ему запретили работать в правоохранительных органах 3 года, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.
В начале 2017 года 30-летний старший инспектор договорился со своим начальником о новой схеме работы. Он рассказал, что собирается брать взятки у водителей, но готов делать отчисления командиру батальона. Сотрудник ГИБДД согласился.
Инспектор приезжал на работу, когда хотел, брал служебное оружие и заправленную машину. Чаще всего, ловил пьяных водителей три часа в день — с 05:00 до 08:00. Других заданий ему не давали, не включали его в графики работ и постовые ведомости. По официальным бумагам он нигде не проходил. Обычно сотрудников ГИБДД закрепляют за определенным постом ДПС или маршрутом патрулирования. Оговоривший себе особые условия полицейский свободно перемещался по всему городу и даже выезжал в область (например, в Новую Усмань).
Полицейский ловил пьяных водителей и брал у них взятки, не составляя протокола об административном правонарушении. Раз в неделю полицейский отдавал 10 тыс. рублей начальнику (либо 20 тыс. рублей раз в две недели).
Сотрудники регионального УФСБ поймали гаишника на взятке 17 мая 2017 года. У дома № 144 по Московскому проспекту 30-летний старший инспектор ДПС остановил пьяного водителя автомобиля Infiniti. Чтобы не составлять протокол об административном правонарушении, полицейские попросили 30 тыс. рублей.
На допросе в отделе он рассказал, что действовал с разрешения своего начальника — командира ОБДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу. Следователи поручили проверить эту информацию сотрудникам ФСБ и собственной безопасности полиции. В управлении ГИБДД на Холмистой прошли обыски. Участие начальника в преступной схеме подтвердилась. На предварительном следствии оба правоохранителя признали свою вину. Суд над старшим инспектором ДПС еще не закончился.