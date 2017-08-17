Калининградец пытался украсть из зоопарка попугая за 150 тысяч рублей

Источник: РИА Новости

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции вместе с охранниками зоопарка остановили подозреваемого на выходе зоопарка после того, как получили сигнал тревоги от посетителей. У нетрезвого мужчины изъяли спортивную наплечную сумку, в которой тот прятал попугая стоимостью порядка 150 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, уроженец одного из поселков в Калининградской области гулял по зверинцу вместе с женой и двумя детьми, затем отстал от них, чтобы выпить. После этого он, будучи в нетрезвом состоянии, вскрыл одну из клеток и похитил оттуда экзотическую птицу. Бдительные посетители сообщили о произошедшем охране.

Как отметили в полиции, ветеринар осмотрел напуганную птицу и пришел к выводу, что та не пострадала.