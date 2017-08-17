Калининградец пытался украсть из зоопарка попугая за 150 тысяч рублей
КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Нетрезвый житель Калининградской области пытался вынести из зоопарка попугая какаду стоимостью около 150 тысяч рублей, сообщили журналистам в
КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Нетрезвый житель Калининградской области пытался вынести из зоопарка попугая какаду стоимостью около 150 тысяч рублей, сообщили журналистам в
«Сотрудники
По предварительным данным, уроженец одного из поселков в Калининградской области гулял по зверинцу вместе с женой и двумя детьми, затем отстал от них, чтобы выпить. После этого он, будучи в нетрезвом состоянии, вскрыл одну из клеток и похитил оттуда экзотическую птицу. Бдительные посетители сообщили о произошедшем охране.
Как отметили в полиции, ветеринар осмотрел напуганную птицу и пришел к выводу, что та не пострадала.
Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело статье «Покушение на кражу с незаконным проникновением в хранилище». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и девяти месяцев.