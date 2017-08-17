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18:03 (мск), источник: РИА Новости

Калининградец пытался украсть из зоопарка попугая за 150 тысяч рублей

КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Нетрезвый житель Калининградской области пытался вынести из зоопарка попугая какаду стоимостью около 150 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Калининградской области.

Источник: РИА Новости

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции вместе с охранниками зоопарка остановили подозреваемого на выходе зоопарка после того, как получили сигнал тревоги от посетителей. У нетрезвого мужчины изъяли спортивную наплечную сумку, в которой тот прятал попугая стоимостью порядка 150 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, уроженец одного из поселков в Калининградской области гулял по зверинцу вместе с женой и двумя детьми, затем отстал от них, чтобы выпить. После этого он, будучи в нетрезвом состоянии, вскрыл одну из клеток и похитил оттуда экзотическую птицу. Бдительные посетители сообщили о произошедшем охране.

Как отметили в полиции, ветеринар осмотрел напуганную птицу и пришел к выводу, что та не пострадала.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело статье «Покушение на кражу с незаконным проникновением в хранилище». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и девяти месяцев.

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