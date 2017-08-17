В Уфе школьник пострадал от взрыва баллончика с аэрозолем от комаров

В Уфе 8-летний мальчик пострадал от взрыва баллончика с аэрозолем от комаров. В уфимской администрации рассказали, что дети играли и закинули взрывоопасный предмет в огонь.

ЧП случилось вечером 15 августа. Ребята играли во дворе и разожгли костер. Вдруг один из мальчиков решил посмотреть, что будет, если закинуть баллончик с аэрозолем в пламя. Ребята постарше успели отбежать на безопасное расстояние, а один младших в результате взрыва получил сильные ожоги кистей и лица. Сейчас он лежит в ожоговом отделении городской больницы № 18.