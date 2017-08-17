В Самаре водитель Toyota Land Cruiser сбил на переходе велосипедиста с ребенком

По предварительным данным полицейских, на пересечении улиц Ново-Садовой и Шушенской он сбил 33-летнего мужчину-велосипедиста, который пересекал проезжую часть ул. Шушенской с двухлетним ребенком-пассажиром по нерегулируемому пешеходному переходу, предварительно не спешившись.

Сотрудники ОГИБДД Самары обращаются к велосипедистам с просьбой спешиваться перед пересечением проезжей части и переводить велосипед рядом с собой. Особенно это правило нужно соблюдать при перевозке на велосипеде детей. Кроме того, при передвижении на велосипеде необходимо использовать средства защиты, такие, как наколенники, налокотники и шлемы, а в темное время суток на одежде и велосипеде должны быть световозвращающие элементы.