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16:26 (мск), источник: Volga News

В Самаре водитель Toyota Land Cruiser сбил на переходе велосипедиста с ребенком

В четверг, 17 августа, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием 44-летнего водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который ехал днем по ул. Шушенской от реки Волги в сторону ул. Ново-Садовой, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, на пересечении улиц Ново-Садовой и Шушенской он сбил 33-летнего мужчину-велосипедиста, который пересекал проезжую часть ул. Шушенской с двухлетним ребенком-пассажиром по нерегулируемому пешеходному переходу, предварительно не спешившись.

После ДТП велосипедист и ребенок, получившие телесные повреждения, экипажем скорой помощи были доставлены в больницу.

Сотрудники ОГИБДД Самары обращаются к велосипедистам с просьбой спешиваться перед пересечением проезжей части и переводить велосипед рядом с собой. Особенно это правило нужно соблюдать при перевозке на велосипеде детей. Кроме того, при передвижении на велосипеде необходимо использовать средства защиты, такие, как наколенники, налокотники и шлемы, а в темное время суток на одежде и велосипеде должны быть световозвращающие элементы.

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