Производитель автобуса назвал причину пожара в карагандинской маршрутке
АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Специалисты Павловского автобусного завода (ПАЗ) установили причину пожара в маршрутном автобусе в Караганде.
АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Специалисты Павловского автобусного завода (ПАЗ) установили причину пожара в маршрутном автобусе в Караганде.
Несколько дней назад в карагандинском микрорайоне Восток-5 маршрутный автобус марки ПАЗ загорелся на полном ходу. Пассажиры успели выбежать из горящей машины. Никто не пострадал. Видео инцидента очевидцы сняли на видео.
«По итогам расследования выяснилось, что автобус ПАЗ 2007 года выпуска обслуживание в сервисной сети Павловского завода не проходил, ремонт автобуса проводился собственными силами эксплуатирующей организации. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки моторного отсека автобуса, ставшая последствием обслуживания не в авторизованном центре», — сообщила
Павловский автобусный завод — российский производитель автобусов, находится в Нижегородской области.