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17:21 (мск), источник: Tengrinews

Жестокое убийство учительницы в ЮКО: Задержан 23-летний сосед

Полиция задержала 23-летнего парня по подозрению в жестоком убийстве завуча в селе Турбат Казыгуртского района Южно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Молодой человек проживал по соседству с ней. Преступление произошло в час ночи 15 августа.

«Он семь раз ее ударил ножом. Это было ночью, где-то в час. Она вышла в туалет, увидела мальчика, и дальше мы не знаем, что произошло. Он нанес удары и убежал. Сестра успела позвать на помощь. Дома были сноха и бабушка. Пока тетя была жива, она сказала имя того, кто это сделал. Младшая дочка пошла к соседям за помощью. Пока скорую вызвали, тетя скончалась. Полицейские пошли в соседний дом, увидели там на стене кровь, он через окно убежал. Парня поймали только следующей ночью на вокзале», — рассказал родственник убитой Руслан Еликбаев.

По его словам, у 46-летней женщины остались двое сыновей и одна приемная дочь.

«У нее трудная жизнь была. Одна воспитывала детей, муж умер, когда дети были маленькими. Она была завучем в школе, еще работала психологом, помогала нуждающимся, — добавил Еликбаев.

В ДВД ЮКО в ответе на запрос Tengrinews.kz сообщили, что 23-летней подозреваемый задержан.

«15 августа 2017 года около 01.30 в дежурную часть Казыгуртского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из сел произошло убийство. По прибытии на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили в частном доме тело женщины с ножевыми ранениями. Ею оказалась местная жительница, 1971 года рождения», — сообщили в ДВД ЮКО.

Полицейские сразу же зарегистрировали преступление в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 УК РК «Убийство».

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, 1994 года рождения, который проживал по соседству с убитой. Он водворен в изолятор временного содержания. Изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего», — заключили в полиции.

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