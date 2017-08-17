Жестокое убийство учительницы в ЮКО: Задержан 23-летний сосед
Полиция задержала 23-летнего парня по подозрению в жестоком убийстве завуча в селе Турбат Казыгуртского района
Полиция задержала 23-летнего парня по подозрению в жестоком убийстве завуча в селе Турбат Казыгуртского района
Молодой человек проживал по соседству с ней. Преступление произошло в час ночи 15 августа.
«Он семь раз ее ударил ножом. Это было ночью,
По его словам, у 46-летней женщины остались двое сыновей и одна приемная дочь.
«У нее трудная жизнь была. Одна воспитывала детей, муж умер, когда дети были маленькими. Она была завучем в школе, еще работала психологом, помогала нуждающимся, — добавил Еликбаев.
В ДВД ЮКО в ответе на запрос Tengrinews.kz сообщили, что 23-летней подозреваемый задержан.
«15 августа 2017 года около 01.30 в дежурную часть Казыгуртского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из сел произошло убийство. По прибытии на место происшествия сотрудники
Полицейские сразу же зарегистрировали преступление в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 УК РК «Убийство».
«В ходе