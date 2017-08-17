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17:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге в тройном ДТП пострадали 2 человека

Столкнулись две иномарки и УАЗ.

Вечером 17 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Малышева произошло тройное ДТП.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, Chevrolet поворачивал налево с улицы Коминтерна. Два ряда автомобилей на Малышева пропустили иномарку, а УАЗ из третьего ряда не уступил. Третьим участником ДТП стал Subaru, следующий за Chevrolet.

Пострадали двое пассажиров УАЗа.

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