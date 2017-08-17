В Екатеринбурге в тройном ДТП пострадали 2 человека
Столкнулись две иномарки и УАЗ.
Столкнулись две иномарки и УАЗ.
Вечером 17 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Малышева произошло тройное ДТП.
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, Chevrolet поворачивал налево с улицы Коминтерна. Два ряда автомобилей на Малышева пропустили иномарку, а УАЗ из третьего ряда не уступил. Третьим участником ДТП стал Subaru, следующий за Chevrolet.
Пострадали двое пассажиров УАЗа.