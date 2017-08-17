Обыски в воронежском Доме прав человека связаны с продажей наркотиков

Источник: РИА "Воронеж"

Руководитель благотворительной организации «Рассвет» Дмитрий Константинов сообщил, что обыски в Доме прав человека связаны с уголовным делом в отношении двух волонтеров. Молодых людей подозревают в продаже наркотиков. Эту информацию корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердил источник в правоохранительных органах в четверг, 17 августа.

По словам Дмитрия Константинова, двух волонтеров гуманитарного склада поймали на продаже наркотиков 17 июля 2017 года. В дом по улице Демократии в Центральном районе, который снимают молодые люди, пришли сотрудники полиции в штатском. Стражи порядка проводили контрольную закупку и представились наркоманами, которые хотят приобрести наркотики. Ничего не подозревавшие волонтеры продали им синтетическое вещество метилэфедрон. Силовики предположили, что парни могли хранить наркотики не только дома, и пришли с обысками на склад, где молодые люди помогают как волонтеры.

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— До этого одного из них судили за незаконный оборот наркотиков по 228 УК РФ. Сотрудники спецназа спросили, знаем ли мы об этом. Мы ответили да. Наша позиция в том, что нельзя отворачиваться от таких людей, надо дать им шанс начать новую жизнь. Из 50 волонтеров нашей организации 10 с судимостью. Пять из них — как раз по 228 УК РФ. Для меня было шоком, что один из добровольцев вернулся на эту дорожку. Но Центр социальных инициатив никак не связан с этой деятельностью, — рассказал Дмитрий Константинов.

Он отметил, что работа волонтеров никогда не вызывала нареканий, по четвергам они всегда принимали и сортировали вещи, относились к своим обязанностям ответственно.

Около 20 спецназовцев пришли в офис Центра социальных инициатив на улице Цюрупы, 34 около 14:00 в четверг, 17 августа. Следственные действия длились два часа. По словам волонтеров, силовики и кинолог с собакой обследовали помещение, но не нашли ничего незаконного.