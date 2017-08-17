Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Дагестане
Неустановленное взрывное устройство сработало в четверг неподалеку от села Новогагатли в Хасавюртовском районе республики.
Неустановленное взрывное устройство сработало в четверг неподалеку от села Новогагатли в Хасавюртовском районе республики.
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Взрыв неустановленного устройства произошел в Хасавюртовском районе Дагестана. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на месте погибли два человека. «Еще двоих госпитализируют», — сказал источник.
Он уточнил, что взрыв произошел в поле в одном километре от населенного пункта Новогагатли.
«Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также причины взрыва», — сообщили в экстренных службах.