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17:59 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Трасса М-6 перекрыта из-за крупного степного пожара в обоих направлениях в Волгоградской области

Волгоградские спасатели ежедневно ведут войну со степными пожарами в регионе в условиях чрезвычайной пожароопасности.

17 августа в Красноармейском районе Волгограда в районе 15:00 произошло крупное возгорание рядом с заводом «Каустик», сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Чуть раньше, в районе 13:50 в пос. им. Горького возник степной пожар рядом с шиномонтажной мастерской на улице Волгоградской. Тушение затрудняет порывистый ветер, благодаря которому огонь перекидывается с места на место. В обоих случаях пламя локализовано.

Еще один пожар, по словам свидетелей, привел к перекрытию автотрассы М-6 в районе Иловли, дорогу перекрыли в обоих направлениях. По словам пожарных ежесуточно возникает порядка 90 возгораний сухой травы и мусора.

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