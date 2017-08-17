Трасса М-6 перекрыта из-за крупного степного пожара в обоих направлениях в Волгоградской области
Волгоградские спасатели ежедневно ведут войну со степными пожарами в регионе в условиях чрезвычайной пожароопасности.
Волгоградские спасатели ежедневно ведут войну со степными пожарами в регионе в условиях чрезвычайной пожароопасности.
17 августа в Красноармейском районе Волгограда в районе 15:00 произошло крупное возгорание рядом с заводом «Каустик», сообщает ВДТВ
Чуть раньше, в районе 13:50 в пос. им. Горького возник степной пожар рядом с шиномонтажной мастерской на улице Волгоградской. Тушение затрудняет порывистый ветер, благодаря которому огонь перекидывается с места на место. В обоих случаях пламя локализовано.
Еще один пожар, по словам свидетелей, привел к перекрытию автотрассы М-6 в районе Иловли, дорогу перекрыли в обоих направлениях. По словам пожарных ежесуточно возникает порядка 90 возгораний сухой травы и мусора.