Самолет c отказавшими тормозами врезался в ограждение терминала во Внуково
В московском аэропорту Внуково самолет, у которого отказали тормоза, врезался в металлическое ограждение
В московском аэропорту Внуково самолет, у которого отказали тормоза, врезался в металлическое ограждение
По информации телеканала, это произошло во время буксировки борта из ангара. У самолета отказали тормоза, и он хвостом протаранил ограждение.
Boeing получил сильные повреждения хвостовой части, правой и левой секций. Проводится оценка его технического состояния.
«Известия» также пишут об этом инциденте и публикуют фотографии самолета. «После установки упорных колодок, включения стояночного тормоза и разъединения буксировочного водила произошло самопроизвольное движение ВС (воздушного судна) назад и столкновение хвостовой части фюзеляжа с металлической конструкцией газовоздушного отбойника», — сообщает газета со ссылкой на источник.
В то же время Федеральное агентство новостей (ФАН) указывает, что представили аэропорта опровергают эту информацию.