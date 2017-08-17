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18:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Самолет c отказавшими тормозами врезался в ограждение терминала во Внуково

В московском аэропорту Внуково самолет, у которого отказали тормоза, врезался в металлическое ограждение VIP-терминала, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, это произошло во время буксировки борта из ангара. У самолета отказали тормоза, и он хвостом протаранил ограждение.

Boeing получил сильные повреждения хвостовой части, правой и левой секций. Проводится оценка его технического состояния.

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«Известия» также пишут об этом инциденте и публикуют фотографии самолета. «После установки упорных колодок, включения стояночного тормоза и разъединения буксировочного водила произошло самопроизвольное движение ВС (воздушного судна) назад и столкновение хвостовой части фюзеляжа с металлической конструкцией газовоздушного отбойника», — сообщает газета со ссылкой на источник.

В то же время Федеральное агентство новостей (ФАН) указывает, что представили аэропорта опровергают эту информацию.

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