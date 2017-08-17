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18:35 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи Audi после ДТП загорелась прямо на эвакуаторе

Иномарку пришлось в экстренном порядке спускать на землю.

Краснодар. 17 августа — Новая Кубань. События разворачивались в пос. Дагомыс. Очевидцы событий выложили кадры с места событий в социальных сетях.

Автомобиль Audi C5 попал в ДТП. После аварии иномарка была не на ходу, поэтому пришлось вызвать эвакуатор. ЧП случилось уже после погрузки.

Задымление началось под капотом автомобиля. Работники службы эвакуации приняли экстренное решение и буквально сбросили машину на землю. В этот момент она загорелась.

Если бы авто вовремя не спустили с платформы спецтранспорта, огонь мог бы распространиться и на эвакуатор.

Точные причины инцидента пока не известны. Предполагают, что авария привела к поломке в моторном отсеке, где могло произойти короткое замыкание.

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