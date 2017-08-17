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18:35 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны

Микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны, сообщает каталонская полиция. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

Инцидент произошел возле площади Каталонии в самом начале пешеходного бульвара Рамбла, который является одним из основных мест скопления туристов.

Место происшествия оцеплено, полиция обратилась к жителям города и туристам с просьбой не приближаться к району вокруг площади Каталонии.

Закрыты близлежащие станции метро и железнодорожные станции, атакже магазины и рестораны.

Ростуризм сообщил, что находится на связи с дипломатами и выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Барселона является одним из популярных направлений отдыха у россиян в это время года.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Я Я
Опять не терракт?
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