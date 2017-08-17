В Перми автобус столкнулся с двумя автомобилями

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД России по Пермскому краю, автобус маршрута № 6 двигался в сторону Закамска. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не учёл безопасную дистанцию. В результате чего он допустил столкновение с двумя ехавшими впереди легковыми автомобилями Hyundai и Volkswagen.