В Перми автобус столкнулся с двумя автомобилями
Авария произошла в Камской долине.
Авария произошла в Камской долине.
Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Перми вечером 17 августа в районе Камской долины.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД России по Пермскому краю, автобус маршрута № 6 двигался в сторону Закамска. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не учёл безопасную дистанцию. В результате чего он допустил столкновение с двумя ехавшими впереди легковыми автомобилями Hyundai и Volkswagen.
В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время движение на участки дороги восстановлено.