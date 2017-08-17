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22:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми автобус столкнулся с двумя автомобилями

Авария произошла в Камской долине.

Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Перми вечером 17 августа в районе Камской долины.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД России по Пермскому краю, автобус маршрута № 6 двигался в сторону Закамска. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не учёл безопасную дистанцию. В результате чего он допустил столкновение с двумя ехавшими впереди легковыми автомобилями Hyundai и Volkswagen.

В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время движение на участки дороги восстановлено.

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