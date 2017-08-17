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18:55 (мск), источник: Noi.md

На границе арестован гражданин Румынии

Сотрудники Пограничной полиции раскрыли преступную деятельность группировки, специализирующейся на торговле людьми, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

С 2016 года и до сих пор члены преступной группировки вербовали молодых молдаванок, злоупотребляя их социальным положением. Они перевозили их в Стокгольм (Швеция), где их вынуждали оказывать сексуальные услуги.

Так, 7 августа, на основании собранных доказательств, пограничники задержали на КПП «Леушены» члена преступной группировки, пытавшегося покинуть территорию Молдовы. 28-летний гражданин Румынии арестован и находится под следствием за торговлю людьми.

10 августа он получил предварительный арест на 30 суток.

В настоящее время пограничники принимают многочисленные меры по расследованию и уголовному преследованию в целях выявления потенциальных жертв, а также локализации и задержания членов преступной группировки, находящихся на свободе.

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