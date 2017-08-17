На границе арестован гражданин Румынии

Источник: Noi.md

С 2016 года и до сих пор члены преступной группировки вербовали молодых молдаванок, злоупотребляя их социальным положением. Они перевозили их в Стокгольм (Швеция), где их вынуждали оказывать сексуальные услуги.

Так, 7 августа, на основании собранных доказательств, пограничники задержали на КПП «Леушены» члена преступной группировки, пытавшегося покинуть территорию Молдовы. 28-летний гражданин Румынии арестован и находится под следствием за торговлю людьми.

10 августа он получил предварительный арест на 30 суток.