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18:57 (мск), источник: Noi.md

Несовершеннолетний в тяжелом состоянии доставлен в Кишинев экипажем SMURD

16-летний юноша из города Единцы, катаясь на скутере, получил тяжелые травмы в столкновении с автомобилем.

Источник: Noi.md

Подростка в состоянии комы доставили в больницу в Кишинев на вертолете SMURD из Ясс.

— Пациент находится в коме II степени. У него разрыв селезенки, черепно-мозговая травма, перелом бедра и перелом голени. Он был перевезен из Единец в больницу в Кишиневе, — сообщила координатор SMURD Ясс Диана Чимпоешу.

Это вторая за последние сутки операция по спасению людей, проведенная экипажем SMURD Яссы в Республике Молдова.

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