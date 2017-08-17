Несовершеннолетний в тяжелом состоянии доставлен в Кишинев экипажем SMURD
16-летний юноша из города Единцы, катаясь на скутере, получил тяжелые травмы в столкновении с автомобилем.
16-летний юноша из города Единцы, катаясь на скутере, получил тяжелые травмы в столкновении с автомобилем.
Подростка в состоянии комы доставили в больницу в Кишинев на вертолете SMURD из Ясс.
— Пациент находится в коме II степени. У него разрыв селезенки,
Это вторая за последние сутки операция по спасению людей, проведенная экипажем SMURD Яссы в Республике Молдова.