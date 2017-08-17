Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Разведка США пожалела, что не добили Россию при Ельцине
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
«Я кричала и плакала»: истории оппозиционеров ВенесуэлыОни не были знакомы и никогда не представляли себе, что им вместе придется пройти через, возможно, самые травматичные переживания в их жизни
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Тарзан показал, как его супруга выглядит в обычной жизни – СМИ
В США возмущены Украиной: Пусть РФ ее растерзает
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
19:05 (мск), источник: ТАСС

Полиция Барселоны считает наезд на людей в центре города терактом

По данным очевидцев, погибло не менее трех человек, десятки пострадали.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

ТАСС, 17 августа. Полиция Барселоны считает наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом, сообщает агентство AFP.

Инцидент произошел в районе улицы Рамбла. Как сообщила газета El Pais, водителя транспортного средства пока не задержали. Сообщалось, что в настоящий момент слышна стрельба и на рынке Бокерия в центре города.

По имеющимся данным, в результате ЧП погибли не менее трех человек, десятки пострадали.

Газета «Вангуардия» отмечает, что станции метро близ места происшествия закрыты.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил в Twitter, что поддерживает контакт с местными властями и экстренными службами в связи с инцидентом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Теракт в Барселоне
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Пикап въехал в толпу на пешеходной улице Барселоны: видео с места ЧП
Во время загрузки произошла ошибка.
18:57 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАССMeduzaКоммерсантъ-Онлайн
Событий пока нет
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Meduza, Коммерсантъ-Онлайн
4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии4
Комментарии
4
Я Я
Неужели терактом признали? Последнее время все замалчивают еврогейцы
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
4
Комментировать
 Теракт в Барселоне. Хроника событий
Не менее 13 человек погибли в теракте в Барселоне
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Путин помиловал фигуранта дела о взрыве на шахте «Ульяновская»
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
Путин предоставил гражданство РФ чемпиону мира по велоспорту
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Дагестане
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года Всего в списке значатся 24 кандидата. Победители будут названы 23 октября в Лондоне
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Как продать жилье, купленное в браке?
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь