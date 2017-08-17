Полиция Барселоны считает наезд на людей в центре города терактом
По данным очевидцев, погибло не менее трех человек, десятки пострадали.
По данным очевидцев, погибло не менее трех человек, десятки пострадали.
ТАСС, 17 августа. Полиция Барселоны считает наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом, сообщает агентство AFP.
Инцидент произошел в районе улицы Рамбла. Как сообщила газета El Pais, водителя транспортного средства пока не задержали. Сообщалось, что в настоящий момент слышна стрельба и на рынке Бокерия в центре города.
По имеющимся данным, в результате ЧП погибли не менее трех человек, десятки пострадали.
Газета «Вангуардия» отмечает, что станции метро близ места происшествия закрыты.