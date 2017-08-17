СМИ: на рынке Бокерия в Барселоне произошла стрельба
Кроме того, как сообщает агентство Reuters, два вооруженных человека ворвались в один из ресторанов.
Кроме того, как сообщает агентство Reuters, два вооруженных человека ворвались в один из ресторанов.
МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Стрельба произошла в четверг на рынке в Барселоне. Об этом сообщила газета El Periodico.
Ранее в городе пикап наехал на прохожих. По данным полиции, есть пострадавшие. Кроме того, как сообщает агентство Reuters, два вооруженных человека ворвались в один из ресторанов Барселоны.