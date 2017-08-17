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19:10 (мск), источник: ТАСС

СМИ: на рынке Бокерия в Барселоне произошла стрельба

Кроме того, как сообщает агентство Reuters, два вооруженных человека ворвались в один из ресторанов.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Стрельба произошла в четверг на рынке в Барселоне. Об этом сообщила газета El Periodico.

Ранее в городе пикап наехал на прохожих. По данным полиции, есть пострадавшие. Кроме того, как сообщает агентство Reuters, два вооруженных человека ворвались в один из ресторанов Барселоны.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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