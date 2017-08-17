Казахстанка о теракте в Барселоне: Я буквально в это время проходила там

Источник: Tengrinews

Казахстанский журналист Гульнара Жандагулова, находящаяся на отдыхе в Испании, стала очевидцем произошедшего теракта. По счастливой случайности, она свернула с пешеходной улицы Рамбла, непосредственно перед произошедшим.

«Я точно не могу сказать, во сколько это произошло. Рамбла — оживленная улица, где всегда очень много туристов. Я буквально в это время проходила там, но свернула в сторону из-за большого количества людей и продолжила свой путь по другой улице», — рассказала Гульнара Жандагулова.

По ее словам, она и ее друзья в шоке от произошедшего. «Около получаса барражировал вертолет, до сих пор слышно, как едут скорые. Улица Рамбла в Барселоне ведет к пляжу, поэтому там всегда очень много народа. Еще там находится популярный городской базар», — добавила казахстанка.

Напомним, по сообщению агенства Reuters, минивэн въехал в толпу людей в центре Барселоны. По предварительным данным, погибли двое человек. Инцидент произошел в районе пешеходной улицы Рамбла.

Как рассказали свидетели, водитель проехал по пешеходной зоне, после чего врезался в киоск. Число раненых на данных момент неизвестно. СМИ сообщали о по меньшей мере 20 пострадавших. Водитель сбежал с места ЧП. Очевидцы делятся произошедшим ЧП в социальных сетях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.281250000000004% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BX5pWYaHrzQ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Warning: Very graphic content _____ Two armed men have stormed into a restaurant after a van slammed into pedestrians in the Las Ramblas area of Barcelona, Spain, leaving two reportedly dead and many others injured, with police saying "dozens" have been hit. Spanish authorities have declared it to be a terror attack. The driver of the van has not been arrested. _____ Update: - 13 possibly dead, others injured - Vehicle suspect not caught - Two armed men have taken over a restaurant nearby and are "entrenched" inside, possibly with hostages. ______ Tags: #novaspain #spain #barcelona #terrorattack #terrorism #attack #news #breaking #barcelonaattack #van #video #graphic #violence #warning</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Nova News (@novanewsofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-17T15:56:20+00:00">Авг 17 2017 в 8:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.