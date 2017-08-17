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20:07 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанка о теракте в Барселоне: Я буквально в это время проходила там

Казахстанка поделилась подробностями произошедшего теракта в Барселоне, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Казахстанский журналист Гульнара Жандагулова, находящаяся на отдыхе в Испании, стала очевидцем произошедшего теракта. По счастливой случайности, она свернула с пешеходной улицы Рамбла, непосредственно перед произошедшим.

«Я точно не могу сказать, во сколько это произошло. Рамбла — оживленная улица, где всегда очень много туристов. Я буквально в это время проходила там, но свернула в сторону из-за большого количества людей и продолжила свой путь по другой улице», — рассказала Гульнара Жандагулова.

По ее словам, она и ее друзья в шоке от произошедшего. «Около получаса барражировал вертолет, до сих пор слышно, как едут скорые. Улица Рамбла в Барселоне ведет к пляжу, поэтому там всегда очень много народа. Еще там находится популярный городской базар», — добавила казахстанка.

Напомним, по сообщению агенства Reuters, минивэн въехал в толпу людей в центре Барселоны. По предварительным данным, погибли двое человек. Инцидент произошел в районе пешеходной улицы Рамбла.

Как рассказали свидетели, водитель проехал по пешеходной зоне, после чего врезался в киоск. Число раненых на данных момент неизвестно. СМИ сообщали о по меньшей мере 20 пострадавших. Водитель сбежал с места ЧП. Очевидцы делятся произошедшим ЧП в социальных сетях.

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