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15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
20:28 (мск), источник: РБК

Теракт в Барселоне: что известно на данный момент

​В Барселоне микроавтобус въехал в толпу людей на пешеходной улице Рамбла, есть погибшие и раненые. Испанская полиция назвала случившееся терактом, задержан подозреваемый. О том, что известно на данный момент — в материале РБК.

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Что произошло

17 августа в 17:05 по местному времени фургон на большой скорости въехал в толпу людей на улице Рамбла — главной пешеходной улице Барселоны.

Издание El Pais уточняет, что фургон свернул на пешеходную улицу в момент, когда люди переходили дорогу на светофоре.

Полиция Барселоны квалифицировала случившееся как теракт.

Подозреваемые в наезде на людей скрылись с места происшествия, точной информации о количестве преступников нет. По данным местного издания El Periodico, рядом с местом происшествия была слышна стрельба. ​

На данный момент задержан один подозреваемый в теракте в Барселоне, сообщает телеканал TVE со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах. Имя задержанного собеседники телеканала не уточнили.

Телеканал 24 horas сообщает, что второй фургон, который предположительно использовали преступники чтобы скрыться с места происшествия, нашли в 70-ти километрах от Барселоны в городе Вик.

В результате атаки, по официальным данным, погибли 13 человек, ранения получили как минимум 50. 

На данный момент в посольстве России в Испании уточняют информацию о том, есть ли граждане России среди пострадавших в Барселоне.

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Меры безопасности

Место происшествия оцеплено. Все ближайшие магазины к месту теракта закрыты. Закрыты также все станции метро в районе происшествия — об этом сообщила пресс-служба барселонской подземки на своей странице в Twitter.

Facebook, в свою очередь, запустил функцию Safety Check после наезда фургона на пешеходов в туристическом центре Барселоны. ​

Экстренная служба Каталонии опубликовала номер телефона дле тех, кто нуждается в информации о произошедшем на улице Рамбла: +34 93 214 21 24.

Версии случившегося

Мотивы преступления пока не установлены. Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) не отреагировала на случившееся, однако, как отмечает в своем Twitter руководитель организации SITE (занимается мониторингом активности исламистов в интернете) Рита Катц, сторонники исламистов в сети приветствуют случившееся в Барселоне.

Предполагаемый водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия и забаррикадировался в одном из баров города, сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на источник в местной полиции.

По последним данным, полиция установила личность предполагаемого виновного в наезде на толпу людей в центре Барселоны. Ei Pais сообщает, что человека, который арендовал микроавтобус, наехавший на людей, зовут Дрисс Укабир — его фотографию издание опубликовало в своем Twitter. Известно, что он взял напрокат микроавтобус в городе Санта-Перпетуа-де-Могода.

Во время загрузки произошла ошибка.Предоложительно это один из нападавших, он арендовал фургон. Его зовут Дрисс Укабир (Driss Oukabir)
Во время загрузки произошла ошибка.В районе теракта полиция задержала мужчину
Теракт в Барселоне
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«Нас спасли 10 минут»: российские туристы чудом остались живы в Барселоне
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20:42 (мск)© Ньюстюб
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Источники трансляции: Meduza, Коммерсантъ-Онлайн
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Иван Орлов
Это следствие политики ЕС и США, которые разворотили Ближний Восток..
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