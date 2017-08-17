Полиция подтвердила гибель одного человека в теракте в Барселоне
По ее данным, пострадали 32 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
По ее данным, пострадали 32 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Каталонская полиция в четверг вечером официально подтвердила данные об одном погибшем и 32 раненных в результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны.
«В настоящее время подтверждаем данные об одном погибшем и 32 пострадавших, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии», — отмечается на одной из страниц полиции в твиттере.
Ранее испанские СМИ сообщили, что жертвами теракта могли стать 13 человек.
Небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Водитель после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, и они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.