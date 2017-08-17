Полиция подтвердила гибель одного человека в теракте в Барселоне

«В настоящее время подтверждаем данные об одном погибшем и 32 пострадавших, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии», — отмечается на одной из страниц полиции в твиттере.

Небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Водитель после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, и они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.