В пермской тайге пропали ребёнок и мужчина

57-летний Александр Владимирович Мелентьев и его 12-летний сын Дима утром 16 августа поставили палатку на берегу реки Лысь (район Пожвы, Коми-Пермяцкий округ). В 11 часов отец и сын ушли в тайгу за грибами и пропали.

«Нужна помощь в поисках пропавших на месте! Нужны профессионалы, нужны люди на катерах! Вы можете самостоятельно доехать до деревни Нижний Лух и оттуда катер довезет вас до места поисков. К поискам мы призываем только подготовленных людей (физ.подготовка, одежда, обувь, навыки выживания) Там тайга, дикие звери и медведи», — сообщают волонтёры поискового отряда.