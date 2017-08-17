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22:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В пермской тайге пропали ребёнок и мужчина

Отец и сын поставили палатку, ушли в лес и не вернулись.

Срочное сообщение от пермского поискового отряда: в пермской тайге пропали отец и сын.

57-летний Александр Владимирович Мелентьев и его 12-летний сын Дима утром 16 августа поставили палатку на берегу реки Лысь (район Пожвы, Коми-Пермяцкий округ). В 11 часов отец и сын ушли в тайгу за грибами и пропали.

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«Нужна помощь в поисках пропавших на месте! Нужны профессионалы, нужны люди на катерах! Вы можете самостоятельно доехать до деревни Нижний Лух и оттуда катер довезет вас до места поисков. К поискам мы призываем только подготовленных людей (физ.подготовка, одежда, обувь, навыки выживания) Там тайга, дикие звери и медведи», — сообщают волонтёры поискового отряда.

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