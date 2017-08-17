Молодой подрывник-самоучка задержан в Могилеве

Выйти на «подрывника» правоохранителям удалось благодаря бдительности руководства гаражного кооператива: мужчина в милицию сообщил, что в одном из гаражей стоят химические колбы с подозрительными веществами.

«Прибывшими на место сотрудниками милиции Ленинского РОВД в гараже, были обнаружены вещества, пригодные для изготовления взрывных устройств», — сказали в УВД.

По информации управления, дома у 23-летнего могилевчанина нашли химические реагенты для производства взрывчатки и предметы, схожие по виду с огнестрельным оружием, а также боеприпасы.

Предварительно было установлено, что молодой человек делал самодельные бомбы, начинял их гвоздями, шурупами, а также свинцом и испытывал их на природе.