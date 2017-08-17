Эксклюзив: молдаванка стала очевидицей теракта в Барселоне

Источник: Sputnik.md

Микроавтобус в четверг вечером въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыты метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя. Правоохранительные органы подтвердили данные об одном погибшем и 32 пострадавших, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии.

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Наша соотечественница, к счастью, в результате произошедшего не пострадала.

«Это произошло в 50 метрах от торгового центра, где я работаю. К нам стали забегать люди в панике. Фургон наехал на толпу. Все произошло прямо рядом с нами. Есть погибшие. Людей начали эвакуировать из зоны», — рассказала очевидица случившегося.

По ее словам, все произошло настолько быстро, что те, кто работал на первом этаже, стали прятаться под столы.

«Нам позвонили продавщицы с первого этажа. Кто-то спрятался на складе, кто-то — под столом. Наш Центр закрыли», — рассказала девушка.