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22:16 (мск), источник: Sputnik.md

Эксклюзив: молдаванка стала очевидицей теракта в Барселоне

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Уроженка Молдовы Галина работает в Барселоне всего в 50 метрах от места, где в четверг вечером микроавтобус наехал на толпу людей. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии корреспонденту Sputnik.

Источник: Sputnik.md

Микроавтобус в четверг вечером въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыты метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя. Правоохранительные органы подтвердили данные об одном погибшем и 32 пострадавших, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии.

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Наша соотечественница, к счастью, в результате произошедшего не пострадала.

«Это произошло в 50 метрах от торгового центра, где я работаю. К нам стали забегать люди в панике. Фургон наехал на толпу. Все произошло прямо рядом с нами. Есть погибшие. Людей начали эвакуировать из зоны», — рассказала очевидица случившегося.

По ее словам, все произошло настолько быстро, что те, кто работал на первом этаже, стали прятаться под столы.

«Нам позвонили продавщицы с первого этажа. Кто-то спрятался на складе, кто-то — под столом. Наш Центр закрыли», — рассказала девушка.

Испанская пресса сообщает, что имя подозреваемого, находившегося за рулем фургона, уже установлено. Речь идет о мужчине из Санта-Перпетуа-де-Могода, северного пригорода столицы Каталонии.

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