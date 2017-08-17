Полицейский организовал ограбление пенсионеров в Павлодарской области

Источник: Tengrinews

Организатором ограбления пожилой пары стал участковый местной полицейской службы ОВД Аксу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сотрудник полиции и его четверо соучастников обвинялись в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилое помещение, с применением предметов используемых в качестве оружия и насилия опасного для жизни и здоровья потерпевших, с целью хищения имущества в крупном размере.

В процессе главного судебного разбирательства подсудимые заявили ходатайства о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Приговором суда экс-полицейский признан организатором разбойного нападения и приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Такие же сроки получили и остальные подсудимые. Отбывать наказание теперь уже бывший 34-летний сотрудник полиции и его подельники будут в учреждении УИС средней безопасности. В числе осужденных оказался и 33-летний экс-сотрудник управления специализированной службы охраны Аксу.

По материалам следствия, пятеро мужчин в масках ворвались в дом пенсионеров. Жестоко избив пожилых людей, грабители завладели семейными ценностями и деньгами на общую сумму порядка трех миллионов тенге. Злоумышленников спугнул внук пенсионеров, который решил проведать родных. Как только молодой человек вошел в дом, один из нападавших наставил на него пневматический пистолет, после чего избил.

Грабителям удалось скрыться с места преступления на машине участкового. Но на выезде из села авто заглохло. В этот момент мимо проезжал полицейский патруль. Увидев за рулем своего коллегу, сотрудники, ничего не подозревая, предложили помочь отбуксировать аварийный транспорт к его дому. Но тот отказался.

Позже, получив сообщение об ограблении, сотрудникам не составило труда установить и задержать злоумышленников. Добавим, на следствии один из фигурантов дела утверждал, что именно полицейский организовал ограбление. Он же дал ему маску и оружие, сказав, что берет его добровольным помощником для задержания опасных преступников.

Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года в селе Айнаколь Павлодарской области. Злоумышленников задержали спустя несколько дней. Сообщалось, что в день нападения участковый подал рапорт об увольнении. Однако его сослуживцы утверждали, что полицейский продолжал работать. Это подтвердил и его помощник, у которого участковый после ограбления, в приказном порядке взял машину, чтобы добраться до города.